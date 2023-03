Bytyqi: Besoj në potencialin e ekosistemit startap vendor, për të zgjidhur së bashku sfidat sociale dhe shoqërore

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mori pjesë në prezantimin e 10 investimeve të mbështetura nga akceleratori USHCM.



Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se prezantimi u organizua me qëllim që ata të prezantojnë zgjidhjet e tyre para investitorëve dhe po ashtu edhe para përfaqësuesve të Qeverisë dhe se që nga fillimi i mandatit të tij ai mbështet aktivisht startap-et vendore, sepse beson në potencialin dhe energjinë e tyre.



Zëvendëskryeministri i Qeverisë shtoi se së bashku me kompanitë startap po zgjidhim një numër të madh problemesh sociale dhe sociale, përmes digjitalizimit të kompanive dhe institucioneve tona dhe së bashku me to të punojmë për një përfshirje dhe diversifikim më të madh, me qëllimin e vetëm duke pasur një zhvillim më të mirë ekonomik dhe social.



“Të gjithë jemi dëshmitarë se Qeveria vazhdimisht po punon për përmirësimin e ekosistemit startap, sepse është e vetmja mënyrë e qëndrueshme e ekonomisë sonë. Ne mbështesim ekosistemin startap përmes programeve të ndryshme në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, por edhe përmes ligjit për mbështetjen financiare të investimeve në të cilin ne përpiqemi të kemi zinxhirët e vlerës në industri të ndryshme në vend”.



Zëvendëskryeministri shtoi se një zgjidhje e tillë nga një kompani vendase inovative fillestare tashmë po zbatohet në institucionet shtetërore, ADA – asistenti i parë digjital AI bazuar në inteligjencën artificiale në sektorin publik.



“Prandaj sot mezi pres të shoh prezantimin e 10 investimeve nga akceleratori UKIM. Jam i lumtur që si Qeveri kemi krijuar një hapësirë dhe një sistem që mundëson zhvillim dhe mbështetje për kompani të tilla. Për bizneset e reja, inkubatorët dhe akceleratorët janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe mendoj se kemi bërë shumë deri tani, por në të njëjtën kohë jam i vetëdijshëm se nuk mjafton dhe se duhet më shumë. Startap-et janë motori i epokës së re, turbinat e ekonomive moderne. Prandaj prej vitesh kemi ndërtuar me durim ekosistemin që do t’u japë atyre një shans”, tha zëvendëskryeministri Fatmir Bytyqi.



Akeksandar Stamboliev, drejtues i Akceleratorit të USHCM, informoi se nga ky vit, përveç aktiviteteve që kemi deri më tani për zhvillimin e portofolit tonë të startap-eve, jemi edhe Sekretariati i Institutit Evropian të Inovacioneve dhe Teknologjive, i cili u mundëson të gjitha kompanive, institucionet dhe startap-et për të pasur qasje në burimet e financimit që ka ky institucion.



Deputetja e Kuvendit të RMV-së, Monika Zajkova, tha se mbështetja për startap-et nga shteti është një nga synimet strategjike të Strategjisë Kombëtare për Rininë, e cila u shqyrtua javën e kaluar në Kuvend dhe shtoi se është shumë e rëndësishme të mbështeten ide të tilla të të rinjve përmes çkahit ne krijojmë stabilitet ekonomik dhe rritje profesionale të të rinjve