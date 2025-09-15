“Buzëqesh” Alonso, dy yjet e Realit lënë pas lëndimet

“Buzëqesh” Alonso, dy yjet e Realit lënë pas lëndimet

Dy mesfushorët Edouardo Camavinga e Jude Bellingham janë rikthyer plotësisht nga lëndimet dhe janë pjesë e skuadrës për përballjen ndaj Olympiacos Marseille në kuadër të Ligës së Kampionëve.

“Los Blancos” sfidën e parë do ta zhvillojnë si nikoqir të skuadrës franceze në kuadër të kompeticionit më të rëndësishëm në botë.

Lajmi i mirë për madrilenët është padiskutim rikthimi i Camavingas e Bellingham, të cilët kanë qenë jashtë fushës tërë sezonin 2025/26 shkaku i lëndimeve.

