Burrë dhe grua gjenden të vrarë brenda apartamentit në Greqi
Një burrë dhe një grua u gjetën të vdekur, gruaja në gjendje dekompozimi të avancuar dhe me një plagë me armë zjarri në gjoks.
Kur oficerët e policisë që hynë në një apartament në Neos Kosmos u përballën me një rast me përmasa thriller.
Burri, 64 vjeç, u gjet me një plagë me armë zjarri, pranë gruas ndërsa në dysheme ishin dhe dy gëzhoja.
Sipas informacioneve fillestare, autoritetet besojnë se ekziston një hendek kohor midis dy vdekjeve.
Dyshohet se gruaja është vrarë e para dhe pas një kohe burri ka kryer vetëvrasje.
Hetimet janë në një fazë të hershme dhe një ekspert mjeko-ligjor pritet në vendngjarje për të përcaktuar saktësisht se çfarë ka ndodhur.
Çfarë thonë fqinjët e çiftit?
Era e fortë që vinte nga apartamenti i çiftit i shtyu fqinjët të njoftonin policinë.
“Kishte një dritë që nuk ishte fikur prej ditësh. Të hënën filloi të mbante erë të fortë dhe menduam se ndoshta diçka u kishte ndodhur gjyshërve. Burri im njoftoi menaxherin dhe ai thirri policinë dhe ata i gjetën. Gruaja nuk dilte shumë jashtë, vetëm burri. Ata thonë se burri vrau gruan dhe më pas kreu vetëvrasje,” tha një fqinj i çiftit.
Një grua tjetër që jeton në zonë tha: “Nga ajo që dimë, në katin e katërt jetonte një çift. Burri ishte rreth të 70-ave, ndërsa gruaja e tij ishte shumë e sëmurë dhe ai ishte shumë i trishtuar.”