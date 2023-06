Burhan Aliji largohet nga Sileksi

Futbollisti nga Kumanova, Burhan Aliji është larguar nga skuadra e Sileksit. 33 vjeçari e ka mbyllur aventurën me ekipin nga Kratova tek të cilët u transferua në verën e vitit 2021. Aliji sezonin e ri do të luajë me tjetër ekip, ku pritet të shihet se çfarë do të vendos vet lojtari për të ardhmen e tij, ndërsa për momentin kanë shfaqur interesim disa skuadra nga vendi për të fituar shërbimet e kumanovarit.

Burhan Aliji gjatë karrierës së tij ka luajtur për ekipe të ndryshme si Ohrid Lihnidos, Vëllaznimi, Euromilku, Liria, Gostivari, Drita e Bogovinës, Shkëndijën, Teteksin, Milanon e Bashkimin.

