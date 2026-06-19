Bunjamin Shabani rinovon me Struga Trim Lum edhe për dy sezone
Njëri nga futbollistët me përvojën më të gjatë në radhët e Struga Trim Lum, Bunjamin Shabani, ka rinovuar kontratën me klubin strugan edhe për dy sezone të tjera, raporton SHENJA.
Shabani, i cili është pjesë e skuadrës që nga vera e vitit 2020, zhvilloi një sezon të shkëlqyer, duke qenë një nga lojtarët më të dalluar dhe më konstantë në fushë. Me vazhdimin e kontratës, ai do të mbetet pjesë e Strugës në përpjekjet e klubit për të luftuar sërish për titullin kampion.
Deri më tani, Shabani ka zhvilluar 157 ndeshje dhe ka shënuar 28 gola në Ligën e Parë të Maqedonisë së Veriut me fanellën e Struga Trim Lum. Mesfushori 35-vjeçar iu bashkua klubit nga Drita, ndërsa më parë ka luajtur edhe për Shirak, Shkupi, Renova, Shkëndija dhe Skopje.