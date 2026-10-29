Bumi i ndërtimeve në Himalaje, rreth 300,000 njerëz në rrezik përmbytjesh katastrofike

Bumi i ndërtimeve në Himalaje, rreth 300,000 njerëz në rrezik përmbytjesh katastrofike

Pothuajse 300,000 njerëz në pjesë të caktuara të Himalajeve jetojnë në zona të ekspozuara ndaj rrezikut të përmbytjeve, dhe ky numër mund të jetë më i lartë sepse anketa nuk i mbuloi të gjitha zonat e kërcënuara. Ndërkohë, ndërtimi i vendbanimeve, objekteve turistike dhe infrastrukturës në zonat e rrezikut po zgjerohet me shpejtësi, ndërsa shkrirja e akullnajave rrit më tej rrezikun e përmbytjeve katastrofike.

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Shik.mk

Sipërfaqja nën ndërtesa në zonat potencialisht të prirura ndaj përmbytjeve në pjesë të Nepalit verior, Tibetit juglindor dhe shtetit indian të Uttarakhand u rrit me rreth 45 përqind midis viteve 2016 dhe 2023, sipas një studimi të botuar në revistën shkencore ” Scientific Reports”.

Në zonat veçanërisht të ekspozuara ndaj përmbytjeve të mundshme të shkaktuara nga tejmbushja e liqeneve akullnajore, rritja e zonave të ndërtuara ishte edhe më e madhe dhe arriti në pothuajse 78 përqind.

Sondazhi mbuloi zona deri në 50 kilometra në rrjedhën e poshtme të lumenjve Himalaje, si dhe rreth 1,360 liqene akullnajore. Shkencëtarët paralajmërojnë se numri real i njerëzve në rrezik mund të jetë më i lartë sepse zonat fqinje me rreziqe të ngjashme nuk u përfshinë në analizë.

Rezultatet e hulumtimit u publikuan pas përmbytjeve shkatërruese që goditën Nepalin në gusht. Sipas të dhënave të ofruara nga BBC, më shumë se 1,400 njerëz vdiqën në ato fatkeqësi, ndërsa mijëra të zhdukur ishin në kërkim. Përmbytje të reja u regjistruan gjithashtu në tetor, kur lumi Budhi Gandaki që u fry nga uji dëmtoi rreth 200 shtëpi, rrënoi pesë ura dhe la pesë persona të zhdukur.

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