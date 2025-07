Bumi i Bitcoin: Politikat e Trumpit krijuan 15,000 milionerë të rinj në vitin 2025

Raporti vuri në dukje se investitorët e mëdhenj me Bitcoin që tejkalojnë 10 milionë dollarë (8.5 milionë euro) gjithashtu përfituan shumë, me fitimet e tyre që u rritën me më shumë se 16% gjatë së njëjtës periudhë.

Platforma ia atribuoi bumin në tregun e kriptomonedhave mbështetjes së Trump për sektorin dhe optimizmit që ka kapluar tregjet që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, duke shpjeguar se një ditë pas shpalljes së fitores së tij zgjedhore në nëntor 2024, kishte vetëm 132,842 portofolë Bitcoin që u përkisnin milionerëve. Ky vrull ka vazhduar të rritet dhe rreth 6 muaj pasi udhëheqësi republikan mori detyrën, numri i investitorëve milionerë në kriptomonedha është rritur me më shumë se 59,000, një tregues i aktivitetit të tregut dhe besimit të investitorëve. Ky efekt i atribuohet politikave rregullatore të inkurajuara nga administrata Trump. Pak ditë më parë, Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA-së miratoi legjislacionin e parë të madh që rregullon kriptomonedhat në vend, të quajtur “Genius”. Legjislacioni shihet si një pikë kthese për sektorin e aseteve dixhitale, duke siguruar një kornizë të qartë ligjore të shumëpritur për “taksimin, lëshimin e stablecoin dhe rregullat institucionale të kujdestarisë”.