Bullgaria u drejtohet kutive të votimit për zgjedhjet presidenciale

Bullgaria u drejtohet kutive të votimit për zgjedhjet presidenciale

Bullgaria sot mban raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, 6,5 milionë zgjedhës të regjistruar kanë të drejtë vote, në një kohë kur shqetësimet për sigurinë rajonale po shtohen, çmimet e energjisë po rriten dhe pasiguria ekonomike po thellohet, raporton Anadolu.

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Shik.mk

Fushata zgjedhore është përqendruar kryesisht te tensionet në rritje në Detin e Zi, ku sulmet që përfshijnë dronë dhe anije tregtare kanë shtuar shqetësimet për sigurinë në rajon.

Rritja e kostove të energjisë dhe inflacioni janë shndërruar gjithashtu në çështje kryesore, veçanërisht për banorët e zonave rurale, të cilët po përballen me koston në rritje të jetesës.

Në garë janë gjithsej 27 kandidatë, megjithëse sondazhet e opinionit sugjerojnë se asnjëri prej tyre nuk pritet të sigurojë shumicën e nevojshme për të fituar në raundin e parë.

Presidentja Iliana Yotova kryeson garën me 44,5 për qind të mbështetjes, e ndjekur nga ish-kryeministri në detyrë Andrey Gyurov me 26,1 për qind, sipas një sondazhi të Alpha Research të publikuar nga agjencia e lajmeve BTA.

Kostadin Kostadinov, lideri i partisë nacionaliste “Vuzrazhdane”, pritet të renditet i treti me 10,5 për qind.

Yotova, ish-anëtare e Parlamentit Evropian, mori detyrën e presidentes në janar, pasi Rumen Radev dha dorëheqjen për t’u përfshirë në politikën parlamentare.

Ajo shërbeu si zëvendëspresidente gjatë dy mandateve presidenciale të Radevit, ndërsa kandidatura e saj mbështetet nga partia në pushtet “Bullgaria Progresive”, e drejtuar nga Radev.

“Bullgaria Progresive” siguroi shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme të prillit, duke i hapur rrugën Radevit për t’u bërë kryeministër në maj.

Partitë opozitare mbështesin Gyurovin, ish-zëvendësguvernator të Bankës Qendrore të Bullgarisë.

– Raundi i dytë më 1 nëntor

Sipas sistemit zgjedhor të Bullgarisë, një kandidat presidencial duhet të sigurojë më shumë se 50 për qind të votave të vlefshme, me kusht që pjesëmarrja në votime të tejkalojë 50 për qind të zgjedhësve të regjistruar, për të fituar në raundin e parë.

Nëse asnjë kandidat nuk i përmbush këto kushte, të dielën e ardhshme, më 1 nëntor, do të mbahet raundi i dytë mes dy kandidatëve që kanë marrë më shumë vota.

Sondazhet e opinionit tregojnë se pjesëmarrja mund të mbetet nën 40 për qind, duke e bërë shumë të mundshëm zhvillimin e raundit të dytë.

Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, qendrat e votimit u hapën në orën 07:00 lokale dhe do të mbyllen në orën 20:00.

Votimi mund të zgjatet deri në orën 21:00 nëse në momentin e mbylljes ka ende zgjedhës që presin në radhë jashtë qendrave të votimit.

Komisioni pritet të shpallë rezultatet brenda tri ditëve nga raundi i parë.

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