Bullgaria thërret të ngarkuarin me punë të Maqedonisë së Veriut lidhur me refuzimin e hyrjes në vend të një deputeti
Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë ka thirrur të ngarkuarin me punë të Maqedonisë së Veriut në Sofje, për shkak të refuzimit të hyrjes në vend të deputetit bullgar Angel Georgiev, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve BTA, ministria bullgare tha se Georgiev, kryetar i Komisionit të Parlamentit Bullgar për Politikat ndaj Bullgarëve Jashtë Vendit, iu refuzua hyrja më 27 shtator, ndërsa po udhëtonte si pjesë e një delegacioni parlamentar për të marrë pjesë në një seancë dëgjimore lidhur me çështjen kundër shtetases bullgare Iva Mihailova në Koçan.
Ministria tha se autoritetet bullgare i kanë kërkuar Shkupit një shpjegim për rastin, duke shtuar se Georgiev kishte hyrë më parë në Maqedoninë e Veriut pa vështirësi për të marrë pjesë në seancat dëgjimore të së njëjtës çështje.
Ministria e përshkroi vendimin për t’i refuzuar hyrjen si “provokues”.
Dje, Georgiev tha se autoritetet e Maqedonisë së Veriut e kishin penguar të hynte në vend. Sipas tij, zyrtarët përmendën si arsye për refuzimin shpenzime gjyqësore të papaguara të lidhura me një çështje gjyqësore.