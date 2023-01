Bullgaria shpëtimtari sekret i Ukrainës, e furnizoi me naftë e municione

Kur Rusia nisi pushtimin e saj gati një vit më parë, ushtria ukrainase kishte nevojë të dëshpëruar për karburant dhe municion të kalibrit sovjetik. Shpëtimi erdhi nga një anë e papritur – Bullgaria – e cila, falë situatës së saj të fragmentuar të brendshme politike dhe qëndrimeve pro-ruse të pjesës më të madhe të elitës së saj politike, u përpoq të theksonte se nuk po armatoste Ukrainën. Gazeta gjermane Welt, megjithatë, përpiloi një fotografi se si Sofja i dha Kievit furnizime jetike në një moment kritik të luftimeve, bazuar në intervistat me ish-kryeministrin bullgar Kirill Petkov, ministrin e tij të financave Asen Vasiliev dhe ministrin e jashtëm ukrainas Dmytro Kuleb.

Ndërsa Petkov, i cili ishte kryeministër në shpërthimin e luftës, u përpoq ta drejtonte vendin në një rrugë pro-perëndimore dhe pro-NATO-s, atij iu desh të përballej me një fushatë intensive të politikanëve pro-rusë, përfshirë partnerët e tij të koalicionit socialist. Të paktën publikisht, Petkov ka kërkuar të minimizojë çdo nocion se Bullgaria, pavarësisht nga rezervat e saj të konsiderueshme të armatimit të kohës sovjetike, do të armatosë Ukrainën. Qëndrimi zyrtar i Bullgarisë ndaj luftës e ka parë atë të bashkuar me Hungarinë e Viktor Orbanit – shumë e lidhur politikisht me Moskën për të mbizotëruar.

Por Petkov dhe Vasilev, tani politikanë të opozitës që kërkojnë një kthim në pushtet në zgjedhjet e ardhshme, thyen heshtjen e tyre për shtrirjen e vërtetë të rolit të Bullgarisë pranverën e kaluar. Ndërsa Partia Socialiste në Sofje i quajti furnizimet bullgare për forcat ukrainase një “vijë të kuqe”, zyrtarët e Petkov shmangën transaksionet nga qeveria në qeveri dhe dyshohet se përdorën kompani ndërmjetëse në Bullgari dhe jashtë saj për të hapur rrugë ajrore dhe tokësore të furnizimit përmes Rumanisë, Hungarisë dhe Polonisë, raporton Politiko.

“Ne vlerësojmë se rreth një e treta e municioneve të nevojshme për ushtrinë ukrainase në fazat e hershme të luftës erdhi nga Bullgaria”, tha Petkov për Welt.

Në të njëjtën kohë, nafta e furnizuar nga Bullgaria në Ukrainë përpunohej nga nafta bruto ruse në rafinerinë e Detit të Zi, e cila në atë kohë i përkiste kompanisë ruse Lukoil. /Euronews.al/