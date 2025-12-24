Bullgaria ofron furnizim emergjent me mazut për Maqedoninë
Bullgaria i ka ofruar furnizime emergjente me mazut Maqedonisë në lidhje me gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur në vend për shkak të vështirësive me prokurimin, njoftoi shërbimi për shtyp i qeverisë bullgare.
Me urdhër të kryeministrit në largim Rosen Zheljazkov, ministri në largim i Energjetikës, Zheço Stankov kontrolloi furnizimet e vendit me naftë. Kontrolli përcaktoi se Bullgaria ka sasi të mjaftueshme për të mbuluar nevojat e brendshme.
Bazuar në këtë informacion, ministri në largim i Ministrisë së Jashtme bullgare i paraqiti qeverisë së Maqedonisë së Veriut një propozim për ndihmë emergjente përmes furnizimeve me naftë. Propozimi u bë gjatë një bisede telefonike midis dy ministrave të jashtëm, Timço Mucunski dhe Georg Georgiev.