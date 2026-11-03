Bullgaria kthen 19 ton mollë nga Maqedonia për shkak të pranisë së lartë të pesticideve
Agjencia Bullgare e Sigurisë Ushqimore (BFSA) ka ndaluar importin e një dërgese me mollë nga Maqedonia, pasi analizat laboratorike treguan praninë e mbetjeve të pesticideve mbi kufijtë maksimalë të lejuar, përcjell MIA.
“Dërgesa, me një peshë totale prej 19.350 kilogramësh, nuk i plotësonte standardet e sigurisë të përcaktuara me ligj dhe do të kthehet në Maqedoni”, njoftoi agjencia bullgare.
Kontrolli u krye në kuadër të kontrolleve të intensifikuara të frutave dhe perimeve të freskëta të importuara që Organizata Bullgare e Ushqimit dhe Bujqësisë (BABH) kryen në territorin e Bullgarisë.