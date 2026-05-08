Bullgari, qeveria e kryeministrit Radev mori votëbesimin nga parlamenti
Në Bullgari, qeveria e Rumen Radev, kreut të Koalicionit Bullgaria Progresive, mori një votë besimi në parlament, transmeton Anadolu.
Vota e besimit për qeverinë e Radev u mbajt në parlamentin me 240 anëtarë.
Nga 228 deputetët që morën pjesë në votim, 122 votuan “po”, 70 votuan “jo” dhe 36 abstenuan.
Kështu, u arrit minimumi prej 121 votash “po” të kërkuara që qeveria e re të merrte një votë besimi.
Pas votimit, pasi u luajt himni kombëtar bullgar dhe himni i Bashkimit Evropian, kryeministri Radev dhe ministrat e tij bënë betimin e tyre.
Qeveria e re e kryeministrit Radev përbëhet nga 18 ministra dhe 4 zëvendëskryeministra.
Duke folur për shtypin pas ceremonisë së betimit, presidentja bullgare, Iliana Yotova, deklaroi se i njihte personalisht shumë nga individët që shërbenin në qeveri dhe se besonte se ata kishin përvojën dhe guximin për të qeverisur vendin.
Yotova deklaroi se populli bullgar pret rezultate konkrete nga qeveria e re në një kohë të shkurtër, duke vënë në dukje se përgatitjet për buxhetin e vitit 2026, si dhe paketat legjislative që synojnë uljen e çmimeve, kontrollin e inflacionit dhe fillimin e reformës gjyqësore, pritet të paraqiten në parlament të hënën.
Radev fitoi zgjedhjet e përgjithshme më 19 prill me 131 vende, duke siguruar shumicën për koalicionin e tij për të formuar një qeveri të vetme.
Herën e fundit që një qeveri njëpartiake u formua në Bullgari ishte në vitin 1997, kur Forcat e Bashkuara Demokratike, të udhëhequra nga Ivan Kostov, fituan 137 vende.
Zgjedhjet pasuese kanë parë qeveri koalicioni ose pakice në pushtet.
Për shkak të krizave të përsëritura politike, Bullgaria ka mbajtur zgjedhje të përgjithshme të parakohshme tetë herë në pesë vitet e fundit.