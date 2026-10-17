Bulevardi kthehet në fushëbetejë, një polic përfshihet në flakë pas hedhjes së molotovit
Protesta e sotme është kthyer në një luftë të vërtetë mes policisë dhe protestuesve.
Në një moment kur situata i ka dalë thuajse jashtë kontrollit, policia po tenton të përparojë, por duket se e ka shumë të vështirë dhe po has vështirësi të mëdha.
Teksa avanconte, protestuesit i kanë hedhur molotovë mes policëve dhe një efektiv i Shqiponjave në një moment mori flakë, por fatmirësisht u shua shpejt.
Në një moment tjetër, dy efektivë u panë duke çaluar për shkak të goditjeve me gurë nga protestuesit. Një tjetër polic shihet i gjakosur.