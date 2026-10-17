Bulevardi kthehet në fushëbetejë, një polic përfshihet në flakë pas hedhjes së molotovit

Bulevardi kthehet në fushëbetejë, një polic përfshihet në flakë pas hedhjes së molotovit

Protesta e sotme është kthyer në një luftë të vërtetë mes policisë dhe protestuesve.

MARKETING

Shik.mk

Në një moment kur situata i ka dalë thuajse jashtë kontrollit, policia po tenton të përparojë, por duket se e ka shumë të vështirë dhe po has vështirësi të mëdha.

Teksa avanconte, protestuesit i kanë hedhur molotovë mes policëve dhe një efektiv i Shqiponjave në një moment mori flakë, por fatmirësisht u shua shpejt.

Në një moment tjetër, dy efektivë u panë duke çaluar për shkak të goditjeve me gurë nga protestuesit. Një tjetër polic shihet i gjakosur.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Tension në Tiranë, makina e policisë lëviz me shpejtësi të lartë mes qytetarëve

Tension në Tiranë, makina e policisë lëviz me shpejtësi të lartë mes qytetarëve

Terror e panik pranë Xhamisë / Policët me shkop gome dhe civilë me shkop druri godasin qytetarët

Terror e panik pranë Xhamisë / Policët me shkop gome dhe civilë me shkop druri godasin qytetarët

IOM: Zhvendosjet e përsëritura përkeqësojnë gjendjen e strehimoreve në Gaza në prag të dimrit

IOM: Zhvendosjet e përsëritura përkeqësojnë gjendjen e strehimoreve në Gaza në prag të dimrit

Mbërrijnë forcat RENEA para Kryeministrisë në Tiranë

Mbërrijnë forcat RENEA para Kryeministrisë në Tiranë

Merz: Gjermania nuk do ta lërë Ukrainën të përballet e vetme me Rusinë

Merz: Gjermania nuk do ta lërë Ukrainën të përballet e vetme me Rusinë

Ligjvënësi iranian: Bisedimet e tërthorta me SHBA-në vazhdojnë përmes Katarit dhe Omanit

Ligjvënësi iranian: Bisedimet e tërthorta me SHBA-në vazhdojnë përmes Katarit dhe Omanit