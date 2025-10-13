Bujar Osmani takohet me teologun dhe gazetarin Adnan Idriz

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI) për Komunën e Çairit, Bujar Osmani, ka zhvilluar një takim me Adnan Idrizin, një emër të njohur që lidh traditën, dijen dhe kulturën në hapësirën shqiptare dhe më gjerë.

Adnan Idriz është djali i hafizit të njohur Idriz Efendiut, ndërsa vetë njihet si teolog dhe gazetar me kontribut të veçantë gjatë luftës së Kosovës, ku raportoi për disa nga mediat më të mëdha turke. Më pas, ai ishte ndër themeluesit e agjencisë Anadolu Ajansı dhe platformës TRT Balkan në tri gjuhë: shqip, maqedonisht dhe serbo-kroatisht.

Takimin dhe bisedën e frytshme e zhvilluam te “Balkan Corner”, në zemër të Çarshisë së Vjetër të Shkupit një vend ku kultura, tradita dhe aroma e kafesë bashkohen.

