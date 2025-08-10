Bujar Osmani takim me të rinjtë e Akademisë Politike

Bujar Osmani takim me të rinjtë e Akademisë Politike

Kandidati për kryetar komune të Çairit nga Besëlidhja AKI, Bujar Osmani, ka mbajtur një sesion ligjerate me të rinjtë e Akademisë Politike nga Çairi.

Në këtë program që është mbajtur enkas për pjesëmarrësit e Akademisë Politike, përveç Bujar Osmanit, fjalë rasti kishte edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ndërkaq për pjesëmarrjen e tij, Osmani ka shkruar: “Kush mund të flasë për guximin rinor dhe potencialin e saj më shumë se ai që si i ri ndryshoi rrjedhën e historisë? Ali Ahmeti – udhëheqësi i shqiptarëve, simboli i kauzës kombëtare.
