Bujar Osmani së bashku me Ilirjan Fetahun në takim me dibranët

Bujar Osmani së bashku me Ilirjan Fetahun në takim me dibranët

Kandidati për kryetar komune të Çairit nga Besëlidhja AKI, Bujar Osmani, mbrëmë së bashku me kandidatin për kryetar komune të Dibrës, Ilirjan Fetahu, realizuan takim me dibranët që jetojnë në Shkup. Osmani tha se ky takim frymëzues është një vlerë e shtuar e shoqërisë sonë.

Postimi i plotë i Osmanit:

#Bashkë me Ilirjan Fetahun dhe bartësin Artin Spahiu takim frymëzues me dibranët në Shkup, një elitë intelektuale me integritet, dije dhe kontribut në shumë fusha.

Ata janë vlerë e shtuar e shoqërisë sonë dhe garanci se e ardhmja ndërtohet mbi dije, ndershmëri dhe përkushtim.

MARKETING

Të ngjajshme

(FOTOLAJM) Albin Kurti ia zgjatë dorën Ali Ahmetit

(FOTOLAJM) Albin Kurti ia zgjatë dorën Ali Ahmetit

BDI Mickoskit: Zgjidhja nuk janë akuzat politike, por vetingu dhe sundimi i ligjit

BDI Mickoskit: Zgjidhja nuk janë akuzat politike, por vetingu dhe sundimi i ligjit

Kreu i Sindikatës së Gazetarëve Palestinezë u bën thirrje gazetarëve të vijnë në Palestinë

Kreu i Sindikatës së Gazetarëve Palestinezë u bën thirrje gazetarëve të vijnë në Palestinë

As sot nuk është evidentuar tejkalim i vlerave kufitare të grimcave PM10 në Trubarevë

As sot nuk është evidentuar tejkalim i vlerave kufitare të grimcave PM10 në Trubarevë

ASH: Mashtrim zgjedhor në Butel – VLEN tenton të manipulojë me kandidaturë fiktive

ASH: Mashtrim zgjedhor në Butel – VLEN tenton të manipulojë me kandidaturë fiktive

Mbi 300 të arrestuar në protestat mbarëkombëtare me pjesëmarrjen e 1 milion njerëzve në Francë

Mbi 300 të arrestuar në protestat mbarëkombëtare me pjesëmarrjen e 1 milion njerëzve në Francë