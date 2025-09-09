Bujar Osmani: Respekti dhe barazia mësohen që në çerdhe

Bujar Osmani: Respekti dhe barazia mësohen që në çerdhe

Bujar Osmani kandidat i AKI për komunën e Çairit, sot ndau një moment personal me ndjekësit e tij, duke njoftuar regjistrimin e fëmiut të tij në çerdhen “Borëbardha” në lagjen Fushë Tophanë.

Më poshtë shkrimi i plotë i Osmanit:

Dita e parë në çerdhe është gjithmonë një moment i veçantë për fëmijën dhe për prindërit. Sot, me krenari dhe gëzim, e regjistrova fëmijën tim në çerdhe ku së bashku mësojnë dhe rriten fëmijë nga komunitete të ndryshme.

Besoj se pikërisht kjo larmi është forca e Çairit – vend ku respekti, shoqëria dhe barazia mësohen që në moshë të vogël.

#Çerdhja Borëbardha Fushë Tophanë Çair

