Bujar Osmani: Respekti dhe barazia mësohen që në çerdhe
Bujar Osmani kandidat i AKI për komunën e Çairit, sot ndau një moment personal me ndjekësit e tij, duke njoftuar regjistrimin e fëmiut të tij në çerdhen “Borëbardha” në lagjen Fushë Tophanë.
Më poshtë shkrimi i plotë i Osmanit:
Dita e parë në çerdhe është gjithmonë një moment i veçantë për fëmijën dhe për prindërit. Sot, me krenari dhe gëzim, e regjistrova fëmijën tim në çerdhe ku së bashku mësojnë dhe rriten fëmijë nga komunitete të ndryshme.
Besoj se pikërisht kjo larmi është forca e Çairit – vend ku respekti, shoqëria dhe barazia mësohen që në moshë të vogël.
#Çerdhja Borëbardha Fushë Tophanë Çair