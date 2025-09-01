Bujar Osmani: Nuk është thjesht fushatë, është lëvizje gjithëpopullore e rezistencës dhe e shpresës

Bujar Osmani: Nuk është thjesht fushatë, është lëvizje gjithëpopullore e rezistencës dhe e shpresës

Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për Komunën e Çairit, Bujar Osmani në fjalën e tij sonte para çairasve, ku i pranishëm ishte edhe kreu i BDI-së, Ali Ahmeti dhe eksponentë tjerë të AKI-së, përgëzoi idenë e bashkimit të shqiptarëve në një aleancë.

“Këtu po krijohet një lëvizje popullore-shoqërore e rezistencës dhe e shpresës. Njerëzit nuk kërkojnë zëvendësimin e një funksionari me një tjetër. Njerëzit duan të ndryshohet kultura e qeverisjes, të marrë fund uzurpimi, korrupsioni, dembelizmi. Nëse kam kapital politik, ai është integriteti. As si kirurg, as si politikan, nuk kam lejuar askënd të drejtojë gishtin drejt meje. Ky është pasuria ime më e madhe që po jua ofroj. Mos ndaloni. Trokitja në dyer, bisedat, mbështetja, e gjithë kjo është pjesë e kauzës sonë të përbashkët. Drejtësia është në anën tonë”

MARKETING

Të ngjajshme

Zejd Rexhepi nga Çairi: Kur padrejtësia bëhet rregull, revolucioni bëhet detyrim!

Zejd Rexhepi nga Çairi: Kur padrejtësia bëhet rregull, revolucioni bëhet detyrim!

Lufta nuk ndal arsimin!/ Ukraina nis vitin e ri shkollor me klasa nën tokë

Lufta nuk ndal arsimin!/ Ukraina nis vitin e ri shkollor me klasa nën tokë

Gjashtë zjarre aktive, tre nën kontroll

Gjashtë zjarre aktive, tre nën kontroll

Ali Ahmeti nënshkruan “Aktin e Çairit” me Osmanin e Zejdin, shpall bashkimin më të madh kombëtar që nga viti 2001

Ali Ahmeti nënshkruan “Aktin e Çairit” me Osmanin e Zejdin, shpall bashkimin më të madh kombëtar që nga viti 2001

Izet Mexhiti: Çairi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi

Izet Mexhiti: Çairi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi

Rusia vijon sulmet brutale ndaj Ukrainës, Kievi kërkon ndihmë nga vendet e NATO-s për mbrojtjen ajrore dhe armatime

Rusia vijon sulmet brutale ndaj Ukrainës, Kievi kërkon ndihmë nga vendet e NATO-s për mbrojtjen ajrore dhe armatime