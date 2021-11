Bujar Osmani: Nesër do të lëshohen nga spitali dy të lënduar nga aksidenti tragjik

Ministri i Punëve të Jashtëm Bujar Osmani, ka informuar në lidhje me aktivitetet e ndërmarra sa i përket tragjedisë në Bullgari.

“Qeveria ka sjellë disa konkluza. Së pari kam informuar Qeverinë, që sipas informacioneve të lënduarit janë në gjendje stabile dhe dy prej tyre që nesër do të lëshohen nga spital. Dy të lënduar më 28 nëntor dy më 30, ndërsa shtetasi i Serbisë do të dërgohet në Serbi”, tha Bujar Osmani, raporton SHENJA.

Ai tha se është formuar një grup i cili do të merret me transportin e personave të cilët kanë humbur jetën.

Bujar Osmani tha se data do të vazhdojnë me komunikimet me autoritetet bullgare.