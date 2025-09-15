Bujar Osmani: Jemi të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit!
Kandidati për kryetar komune të Çairit nga Besëlidhja AKI, Bujar Osmani, sonte ka qëndruar në KV “Faik Konica”, ku në bashkëbisedim me qytetarët u fol për situatën politike në të cilën është vendi ynë. Gjatë bashkëbisedimit Osmani ka thënë se “shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk pranojnë të jenë më qiraxhinj në shtëpinë e tyre”.
Postimi i plotë i Osmanit:
#Bashkë në KV “Faik Konica”. Asnjëherë më parë nuk kemi qenë kaq të bashkuar për t’i thënë jo nënshtrimit, jo servilizmit, por po barazisë dhe drejtësisë.
Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk pranojnë të jenë më qiraxhinj në shtëpinë e tyre. Asgjë më pak se barazi e plotë, me dinjitet dhe me të drejta të plota.
