Bujar Osmani fiton mbështetje të re në Sahat Kullë: Bashkim për dinjitetin e Çairit
Kandidati për komunën e Çairit nga AKI, Bujar Osmani, njofton se një grup familjesh nga zona e Sahat Kullës kanë vendosur t’i bashkohen lëvizjes së tij. Ai shpreh mirënjohje të thellë për këtë besim dhe e interpreton këtë si një sinjal se mbështetja për fushatën e tij po zgjerohet çdo ditë.
Osmani thekson se kjo nuk është një garë partiake, por një përpjekje për të bashkuar komunitetin rreth dinjitetit të Çairit. Ai fton të gjithë ata që besojnë se komuna meriton më shumë, të bashkohen me lëvizjen e tij për ta bërë Çairin një shtëpi të dinjitetit për çdo familje.