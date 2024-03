Bujar Osmani do të garojë me numrin 4, Arben Taravari me numrin 6

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sot bëri tërheqjen e shortit për radhitjen e kandidatëve për president të RMV-së në fletëvotime sipas numrit rendor. Sipas shortit kjo do të jetë radhitja. Stevo Pendarovski, do të garoj nën numrin rendor 1 Gordana Siljanovska-Davkova, do të garoj nën numrin rendor 2 Stevço Jakimovski, do të garoj nën numrin rendor 3 Bujar Osmani do të garoj nën numrin rendor 4 Biljana Vankovska-Cvetkovska, do të garoj nën numrin rendor 5 Arben Taravari, do të garoj nën numrin rendor 6 Maksim DImitrievski, do të garoj nën numrin rendor 7 MARKETING Share Now Facebook

Twitter