Bujar Osmani: Çairi do të rilind me vizion urban modern – falë bashkëpunimit me arkitektin e njohur botëror Michel Rojkind

Bujar Osmani: Çairi do të rilind me vizion urban modern – falë bashkëpunimit me arkitektin e njohur botëror Michel Rojkind

Kandidati i AKI për Komunën e Çairit, Bujar Osmani, ka njoftuar për një bashkëpunim të rëndësishëm me arkitektin me famë botërore, Michel Rojkind, për hartimin e një vizioni të ri urban për këtë komunë.

Më poshtë shkrimi i plotë i Osmanit:

Sot me Michel Rojkind, një nga arkitektët më të njohur në botë, shëtitëm nëpër lagjet e Çairit. E dëgjova me vëmendje ndërsa analizonte rrugët, hapësirat, njerëzit dhe krijonte vizionin për Çairin.

Gjatë javëve të fundit, së bashku me të, po punojmë për një vizion të rilindjes urbane të Çairit. Çairi më në fund do të ketë një plan afatgjatë për zhvillim dhe urbanizim. Në vizionin e ri, Çairi do të zhvillohet si një komunë moderne, me nevojat e qytetarëve, lirinë e lëvizjes dhe sigurinë e qytetarëve në qendër të strategjisë.

Michel tashmë ka identifikuar pikat kyçe për përmirësim hapësirat publike, qasjen, estetikën dhe funksionalitetin. Çairi nuk duhet më të shihet si simbol i kaosit, mosfunksionimit dhe mosveprimit. Për mua Çairi është shtëpia ime, dhe si kryetar do të jap çdo atom energjie për ta ngritur nga hiri.

MARKETING

Të ngjajshme

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

BDI: VLEN e ka gënjyer opinionin në lidhje me ndryshimet kushtetuese

BDI: VLEN e ka gënjyer opinionin në lidhje me ndryshimet kushtetuese

VLEN: BDI-në dhe aleatët e saj e kanë shndërruar politikën në një lojë logosh dhe ngjyrash

VLEN: BDI-në dhe aleatët e saj e kanë shndërruar politikën në një lojë logosh dhe ngjyrash

Për shkak të zjarrit në “Jasen” mbetet e mbyllur rruga rajonale Makedonski Brod – Shkup

Për shkak të zjarrit në “Jasen” mbetet e mbyllur rruga rajonale Makedonski Brod – Shkup