Bujar Osmani: Barazia gjinore do të jetë themeli i qeverisjes në Çair

Bujar Osmani: Barazia gjinore do të jetë themeli i qeverisjes në Çair

Kandidati për kryetar të Komunës së Çairit nga radhët e Aleancës për Komunitetin Inkluziv (AKI), Bujar Osmani, në një konferencë për shtyp, theksoi se barazia gjinore do të jetë shtylla kryesore e çdo politike të ardhshme komunale.

Osmani tha se gratë nuk duhet të jenë vetëm pjesë e fushatave, por pjesëmarrëse të barabarta në vendimmarrje dhe në krijimin e politikave komunale.

“Kjo përqindje do të jetë e pranishme në çdo pore të jetës politike dhe institucionale të Çairit – nga udhëheqësia deri te komisionet dhe proceset vendimmarrëse. Vetëm kështu mund të ecim përpara me barazi dhe respekt të ndërsjellë,” deklaroi ai.

Ai e cilësoi barazinë gjinore si një parakusht për zhvillim dhe demokraci të qëndrueshme, duke u zotuar për një qasje të re në përfshirjen e grave në krijimin dhe zbatimin e politikave.

“Nuk ka përparim nëse gjysma e shoqërisë lihet në margjina. Në Çairin tim, gratë do të jenë pjesë e vendimeve, pjesë e zgjidhjeve dhe pjesë e çdo ndryshimi,” u shpreh Osmani.

Gjatë fjalës së tij, ai theksoi se gratë janë ato që ndjejnë më shumë pasojat e problemeve të përditshme në komunë – nga mungesa e infrastrukturës e deri te qasja e kufizuar në vendimmarrje.

“Nënat janë ato që shqetësohen për sigurinë e fëmijëve në rrugë, për ndriçimin publik, për trotuaret dhe për të drejtën e fjalës në institucionet tona,” shtoi Osmani.

Duke folur për përvojën gjatë fushatës, Osmani tha se ka rrëzuar një nga paragjykimet më të mëdha zgjedhore – se vota e grave vjen përmes burrave.“Në vend që të kërkoja votën nga burrat për të arritur te gratë, unë u drejtova drejtpërdrejt tek gratë e çdo lagjeje. I dëgjova, i mirëkuptova dhe u binda se pa to, Çairi nuk mund të ecë përpara,” përfundoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në mbi 67 mijë numri i të vrarëve në Gaza nga gjenocidi izraelit

Rritet në mbi 67 mijë numri i të vrarëve në Gaza nga gjenocidi izraelit

Kosovë, përurohet rruga ndërkufitare me Shqipërinë

Kosovë, përurohet rruga ndërkufitare me Shqipërinë

36 shtetas turq të ndaluar nga Izraeli në Flotiljen Globale Sumud do të kthehen në Turqi

36 shtetas turq të ndaluar nga Izraeli në Flotiljen Globale Sumud do të kthehen në Turqi

Mexhiti: Ndërtimi i Qendrës Rinore prioritet kryesor për zhvillimin e të rinjve në Çair

Mexhiti: Ndërtimi i Qendrës Rinore prioritet kryesor për zhvillimin e të rinjve në Çair

Sot sërish marshohet në Koçan, kërkohet drejtësi për tragjedinë në “Pulse”

Sot sërish marshohet në Koçan, kërkohet drejtësi për tragjedinë në “Pulse”

Pavarësisht thirrjes së Trumpit për të “ndaluar menjëherë sulmet”, Izraeli vazhdon ta bombardojë Gazën

Pavarësisht thirrjes së Trumpit për të “ndaluar menjëherë sulmet”, Izraeli vazhdon ta bombardojë Gazën