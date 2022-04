Bugatti ka nisur t’iu dorëzojë klientëve të parë veturat Chiron Super Sport, kushton 3.2 milionë euro

Bugatti filloi dërgimin e kopjeve të para të Chiron Super Sport për klientët dhe njëri prej tyre iu nënshtrua një trajtimi të veçantë nga programi Sur Mesure.

Ka ardhur konfirmimi zyrtar nga Bugatti se dërgesat kanë filluar në Chiron Super Sport, një hiper veturë që u prezantua në qershor 2021 dhe është një nga veturat më të shpejta që marka franceze ka prodhuar në historinë e saj.

Megjithatë, një Chiron Super Sport ka një pamje unike, e cila është rezultat i punës së programit Sur Mesure të Bugatti. Vetura është e zbukuruar me ngjyrë Vagues de Lumiere, e projektuar gjatë një bashkëpunimi të ngushtë midis ekipit nga programi Sur Mesure dhe blerësit të veturës. Modeli i punuar me dorë “imiton” mënyrën se si drita reflektohet në trupin e Chirona Super Sport.

Bugatti gjithashtu konfirmoi se të gjitha kopjet e planifikuara të modelit janë rezervuar dhe se ka një listë të gjatë nëse hapet një vend. Ka shumë pak fat, pasi Bugatti nuk ka ndërmend të prodhojë më shumë se 9 kopje, dukshëm më pak se 30 Chiron Super Sport 300+.

Krahasuar me Chiron standard, Chiron Super Sport ka një trup të modifikuar që është zgjatur me 25 cm për rrjedhje optimale të ajrit me shpejtësi të lartë. Motori i famshëm me katër turbo 8.0 litra zhvillon një fuqi brutale 1,577 kuaj/fuqi dhe 1,600 Nm çift rrotullues.

Gjithashtu, Chiron Super Sport është 7 për qind më i shpejtë se Chiron standard dhe mund të përshpejtojë në 200 km/h në 5.8 dhe 300 km/h në 12.1 sekonda. Shpejtësia maksimale e kufizuar elektronikisht është 440 km/orë, të cilën, sipas Bugatti, vetura mund ta arrijë lehtësisht. Gomat Michelin Pilot SPort Cup 2 janë të përforcuara dhe mund të përballojnë shpejtësinë e përmendur.

Ndryshe, çmimi i Chiron Super Sport është 3.2 milionë euro.