Broja drejt rikuperimit të plotë, por Evertoni i bllokon rrugën për të luajtur kundër Anglisë

Armando Broja nuk pritet të jetë i gatshëm për Kombëtaren e Shqipërisë në fillimin e kualifikueseve të Botërorit. Vetë lojtari është drejt rikuperimit të plotë, por trajneri i Evertonit, David Mojes, ka bërë të ditur se do të pritet deri në fundin e muajit mars.

Mojes do të ketë një alternativë më tepër me Brojën, që akoma nuk ka luajtur nën urdhërat e tij tek Evertoni.

“Po stërvitet, është bashkuar pak. Nuk është përfundimisht gati akoma. Do të thoja pas pushimit të kombëtareve do të jetë koha e duhur. Është një mundësi që të jetë i gatshëm në javën e ardhshme.

Për momentin mund të ndjek stafin mjekësor. Nëse do supozoja, do të thoja se do të jetë i gatshëm pas ndeshjeve të kombëtareve”, u shpreh trajneri i Evertonit për rastin e Brojës.

Kështu Broja do të humbiste ndeshjet me Anglinë dhe Andorrën.

