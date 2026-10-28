Brnabiç pretendon se po përgatitet arrestimi i Vuçiqit

Brnabiç pretendon se po përgatitet arrestimi i Vuçiqit

Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabiç, ka akuzuar kundërshtarët politikë se po përgatisin një fushatë për arrestimin e Aleksandar Vuçiqit, pas kërkesave për marrjen e tij në pyetje lidhur me tragjedinë në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona.

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Në një reagim në rrjetin social X, Brnabiç e cilësoi këtë zhvillim si një përpjekje për përndjekje politike, duke pretenduar se qëllimi nuk është vendosja e drejtësisë, por largimi i Vuçiqit nga politika.

“Premtuan terror revolucionar, dhe tani po shohim terror revolucionar”, shkroi ajo.

Sipas Brnabiçit, më pak se 72 orë pas fitores së Listës Studentore në zgjedhje, ka nisur një fushatë që synon arrestimin e Vuçiçit. Ajo i konsideroi të pajustifikuara kërkesat për marrjen e tij në pyetje, ndërsa kërkoi që hetimet të përfshijnë edhe personat përgjegjës për kontrollin e projektit dhe miratimin e punimeve në stacionin hekurudhor.

Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabiç, ka akuzuar kundërshtarët politikë se po përgatisin një fushatë për arrestimin e Aleksandar Vuçiqit, pas kërkesave për marrjen e tij në pyetje lidhur me tragjedinë në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona.

Në një reagim në rrjetin social X, Brnabiç e cilësoi këtë zhvillim si një përpjekje për përndjekje politike, duke pretenduar se qëllimi nuk është vendosja e drejtësisë, por largimi i Vuçiqit nga politika.

“Premtuan terror revolucionar, dhe tani po shohim terror revolucionar”, shkroi ajo.

Sipas Brnabiçit, më pak se 72 orë pas fitores së Listës Studentore në zgjedhje, ka nisur një fushatë që synon arrestimin e Vuçiçit. Ajo i konsideroi të pajustifikuara kërkesat për marrjen e tij në pyetje, ndërsa kërkoi që hetimet të përfshijnë edhe personat përgjegjës për kontrollin e projektit dhe miratimin e punimeve në stacionin hekurudhor.

“Qëllimi këtu është të heshtet dhe të largohet Aleksandar Vuçiqi, dhe jo të vihet drejtësia në vend”, deklaroi Brnabiç.
Ajo shtoi se Partia Progresive Serbe do të kundërshtojë atë që e cilësoi si “terror revolucionar”.

Deklaratat e Brnabiçit vijnë në një klimë tensionesh politike në Serbi, pas tragjedisë së Novi Sadit, e cila ka nxitur kërkesa për përgjegjësi dhe hetime mbi rrethanat që çuan në shembjen e tendës së stacionit hekurudhor.

Pretendimet për një plan për arrestimin e Vuçiqit janë deklarata të Brnabiçit dhe nuk përbëjnë, në vetvete, konfirmim zyrtar se një arrestim i tillë po përgatitet.

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