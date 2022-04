Britania vazhdon të vendosë sanksione të reja ndaj Rusisë

Britania e Madhe ka ndaluar importin e havjarit dhe produkteve të tjera kryesore nga Rusia në raundin e fundit të sanksioneve, njoftoi departamenti britanik për tregtinë ndërkombëtare.

Ndalimi i importit do të shtrihet për argjendin dhe produktet e drurit, ndërsa tarifat për importet e diamanteve dhe gomës nga Rusia dhe Bjellorusia do të rriten me 35 për qind.

Britania po udhëheq sanksionet ndërkombëtare, duke rritur tarifat për mallrat nga Rusia dhe Bjellorusia, duke ndaluar importet e shumë produkteve të hekurit dhe çelikut, si dhe eksportet e teknologjive kuantike, materialeve të avancuara dhe mallrave luksoze, dhe duke hequr çdo mbështetje të re për Rusinë dhe Bjellorusinë përmes financimit të Britanisë së Madhe të eksportit (UKEF).

“Britania e Madhe vazhdon të qëndrojë krah për krah me Ukrainën dhe të punojë ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë për t’i bërë dëm maksimal regjimit të Putin-it, duke reduktuar burimet dhe burimet që i nevojiten për të zhvilluar këtë luftë të paligjshme”, tha sekretarja për tregti ndërkombëtare Anne-Marie Trevelyan.

Ajo shtoi se Britania e Madhe përdor çdo mundësi për të rritur presionin dhe për të izoluar ekonominë ruse.

Autoritetet britanike zgjeruan sot listën e sanksioneve për Rusinë, duke shtuar 26 etnitete të reja në listë, ku ndër të tjera përfshihen edhe zyrtarë ushtarakë.