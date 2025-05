Britania pezullon bisedimet për marrëveshjen tregtare me Izraelin

Sekretari i Jashtëm britanik, David Lammy, njoftoi se negociatat për një marrëveshje të re të tregtisë së lirë me Izraelin janë pezulluar, raporton Anadolu.

“Nuk mund të rrimë duarkryq dhe të shikojmë këtë situatë që po përkeqësohet. Kjo është kundër parimeve që mbështesin marrëdhënien tonë dypalëshe dhe një fyerje për vlerat e popullit britanik. Kjo është arsyeja pse po njoftoj sot se po pezullojmë negociatat tona me qeverinë izraelite për një marrëveshje të re të tregtisë së lirë. Veprimet e qeverisë Netanyahu e kanë bërë këtë të domosdoshme”, tha Lammy në një fjalim në parlament.

Duke deklaruar se ambasadori izraelit është thirrur në Zyrën e Jashtme dhe se ky vendim do t’i përcillet atij, Lammy shtoi:

“Dua t’ia them këtë popullit të Izraelit. Ne duam një miqësi të fortë të bazuar në vlera të përbashkëta. Duam të shohim lidhje që rriten midis popujve dhe shoqërive tona. Ne kurrë nuk kemi lëkundur vendosmërinë tonë për të mbrojtur sigurinë dhe të ardhmen tuaj, për t’ju mbrojtur nga kërcënimi shumë real nga Irani, nga plaga e terrorizmit dhe të këqijat e antisemitizmit. Por mënyra se si po zhvillohet lufta në Gaza po dëmton marrëdhënien tonë me qeverinë tuaj. Nëse Izraeli vazhdon këtë ofensivë ushtarake siç ka kërcënuar dhe nuk arrin të sigurojë shpërndarjen e papenguar të ndihmës humanitare, ne do të ndërmarrim veprime të mëtejshme si përgjigje”.

