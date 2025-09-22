Britania përditëson hartat zyrtare për të shfaqur Palestinën pas njohjes
Qeveria britanike ka përditësuar hartat e saj zyrtare që shfaqin Palestinën për herë të parë pas njoftimit të kryeministrit të dielën, duke njohur zyrtarisht Palestinën si shtet, transmeton Anadolu.
Britania ka përditësuar hartat e saj të Lindjes së Mesme për të shfaqur shtetin e Palestinës për herë të parë pasi kryeministri Keir Starmer njoftoi njohjen zyrtare të shtetësisë palestineze nga Mbretëria e Bashkuar të dielën.
Në faqen e këshillave të udhëtimit, harta e Ministrisë së Jashtme britanike tregon Palestinën (Bregu Perëndimor) dhe Palestinën (Gaza), të cilat ishin “Territore të Pushtuara Palestineze” deri të dielën.
Faqja e Ministrisë së Jashtme tha: “Kjo faqe është përditësuar nga ‘Territoret e Pushtuara Palestineze’ në ‘Palestinë'”.
Kjo erdhi pasi Mbretëria e Bashkuar, duke iu bashkuar më shumë se 150 vendeve, njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës, njoftoi Starmer përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
“Përballë tmerrit në rritje në Lindjen e Mesme, ne po veprojmë për të mbajtur gjallë mundësinë e paqes dhe zgjidhjes me dy shtete”, tha ai në një deklaratë me video.