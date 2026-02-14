Britania: Lideri opozitar rus u vra me helm nga toksinat e bretkosës, Kremlini fajtor!
Qeveria britanike tha sot se ka konfirmuar se vdekja në burg e figurës opozitare ruse, Alexei Navalny, në vitin 2024 ndodhi pasi ai u helmua me toksinë nga bretkosat helmuese, transmeton Anadolu.
“Mbretëria e Bashkuar dhe partnerët sot po zbulojnë rrethanat tragjike që rrethojnë vdekjen e Alexei Navalnyt dhe kanë konfirmuar se në mostrat nga trupi i tij u gjet helm”, thuhet në një deklaratë të Zyra e Jashtme.
Deklarata thekson se puna e vazhdueshme dhe bashkëpunuese ka konfirmuar, përmes testeve laboratorike, se toksina vdekjeprurëse e gjetur në lëkurën e bretkosave helmuese “shigjetë” të Ekuadorit (Epibatidina) u gjet në mostrat nga trupi i Alexei Navalnyt dhe ka shumë gjasa të ketë shkaktuar vdekjen e tij.
Substanca Epibatidina gjendet natyrshëm te bretkosat helmuese në natyrë në Amerikën e Jugut, thuhet në deklaratë.
“Nuk ka asnjë shpjegim të pafajësisë për praninë e saj në trupin e Navalnyt”, shtoi Zyra.
Moska njoftoi vdekjen e Navalnyt në një burg në Siberi në shkurt 2024, ndërsa ai po vuante një dënim 19-vjeçar për akuza për ekstremizëm.
Shërbimi Federal i Burgjeve i Rusisë tha se figura opozitare 47-vjeçare “u ndje keq” pas një shëtitjeje dhe humbi ndjenjat “pothuajse menjëherë”.