Britania, Italia, Franca dhe Gjermania i bëjnë thirrje Izraelit të ndalë planet për zgjerimin në Bregun Perëndimor
Mbretëria e Bashkuar, Italia, Franca dhe Gjermania kanë dënuar vendimin e Izraelit për të publikuar tenderë ndërtimi për projektin e vendbanimit E1 në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke paralajmëruar se ai kërcënon mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete, transmeton Anadolu.
Katër qeveritë e cilësuan zgjerimin si “të papranueshëm” dhe paralajmëruan se zhvillimi i projektit E1 do të “minonte perspektivën e zgjidhjes me dy shtete, duke e ndarë Bregun Perëndimor dhe duke dëmtuar vazhdimësinë territoriale të territoreve palestineze”.
Qeveritë thanë se komuniteti ndërkombëtar prej kohësh kundërshton zgjerimin e vendbanimeve dhe se ia ka shprehur vazhdimisht shqetësimet Izraelit, si privatisht ashtu edhe publikisht.
“E drejta ndërkombëtare është e qartë se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor janë të paligjshme”, thanë ato, duke shtuar se ky qëndrim është rikonfirmuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
Katër vendet shprehën gjithashtu shqetësim për situatën e përgjithshme në Bregun Perëndimor, duke përmendur “nivele të paprecedentë të dhunës së kolonëve ndaj civilëve”, krahas kufizimeve serioze ndaj ekonomisë palestineze.
Ato i bënë thirrje Izraelit që t’i tërheqë menjëherë planet dhe t’i japë fund zgjerimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
“Ato jo vetëm që do të na largojnë më tej nga paqja, por gjithashtu minojnë më tej pozitën ndërkombëtare të Izraelit”, thanë qeveritë.
Katër vendet gjithashtu u bënë thirrje bizneseve që të mos marrin pjesë në tenderët e ndërtimit të lidhur me projektin, duke i paralajmëruar kompanitë që të marrin parasysh “pasojat ligjore dhe reputacionale” të mundshme, përfshirë rrezikun e përfshirjes në “shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare”.
Deklarata rikonfirmoi angazhimin e katër vendeve për një “paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme, të bazuar në zgjidhjen me dy shtete”.
“Ne do të vazhdojmë të veprojmë në interes të saj”, thuhet në deklaratë.