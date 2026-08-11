Britania i bën thirrje Izraelit të ndalojë dhunën në Bregun Perëndimor dhe të “heqë” pengesat për ndihmat në Gaza
Britania i bëri thirrje Izraelit të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të parandaluar dhunën e kolonëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe të “heqë menjëherë” pengesat për dërgimin e ndihmave në Gaza, transmeton Anadolu.
Në një bisedë telefonike me homologun izraelit Gideon Sa’ar, sekretari i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se qeveria britanike beson në “dialog të hapur dhe të sinqertë” dhe ka një angazhim themelor ndaj zgjidhjes me dy shtete, me një shtet të sigurt dhe të mbrojtur të Izraelit dhe një shtet palestinez.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Miliband tha se ngriti çështjen e “përshkallëzimit të madh të dhunës së kolonëve dhe zgjerimit të vendbanimeve”, si dhe situatën e rëndë humanitare në Gaza.
“Thashë se Izraeli duhet të ndalojë dhunën në Bregun Perëndimor dhe duhet të heqë menjëherë pengesat për dërgimin e ndihmave në Gaza”, theksoi ai.
Miliband tha gjithashtu se Hamasi “duhet të çarmatoset”, ushtria izraelite “duhet të tërhiqet” dhe se duhet të ketë përparim në planin me 20 pika.
Sekretari i Jashtëm shtoi se diskutuan gjithashtu “interesin tonë jetik të përbashkët për të garantuar që të mos shohim kurrë një Iran bërthamor”.