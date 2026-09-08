Britania, Franca dhe Kanadaja: Sanksionet janë “pikë kthese” në qasjen për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete
Udhëheqësit e Britanisë, Francës dhe Kanadasë kanë deklaruar se sanksionet shënojnë një “pikë kthese të mëtejshme” në qasjen e tyre për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete, pas masave ndaj kolonëve të paligjshëm izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Andy Burnham, Emmanuel Macron dhe Mark Carney në një deklaratë të përbashkët thanë se zgjidhja me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez është “thelbësore” për paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Lindjen e Mesme dhe më gjerë.
Ata theksuan se mbrojtja dhe sigurimi i këtij rezultati përbën një “interes themelor kombëtar” për Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kanadanë.
“Zgjerimi sistematik i vendbanimeve në Bregun Perëndimor, përfshirë vendimin e fundit të qeverisë izraelite për ta çuar përpara vendbanimin E1, si dhe rritja dramatike e dhunës së kolonëve, përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe urgjent për këtë vizion të paqes”, thuhet në deklaratë.
Duke theksuar se e njohën shtetin e Palestinës një vit më parë, udhëheqësit thanë se ka ardhur koha për të ndërmarrë veprime të mëtejshme për të përmbushur zotimin e tyre për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete, interesave të tyre dhe vlerave që përfaqësojnë, “para se të jetë tepër vonë”.
“Vendbanimet janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare. Prandaj, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja do të ndërmarrin hapa për të ndaluar importin e mallrave nga vendbanimet dhe për të zbatuar masa të synuara kundër vendbanimeve dhe atyre që i lehtësojnë ato ose përfitojnë prej tyre”, theksuan ata.
Duke iu referuar vendimit për të vendosur ndalim tregtar ndaj vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, në deklaratë thuhet se e marta shënon një “pikë kthese të mëtejshme” në qasjen e tyre për mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete.
“Do të bashkëkryesojmë një takim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më vonë këtë muaj për të çuar përpara përpjekjet tona dhe për të synuar paqen”, shtohet në deklaratë.
Njëmbëdhjetë vende evropiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën, si dhe Kanadaja, më herët njoftuan plane për vendosjen e kufizimeve kombëtare në tregtinë e mallrave me vendbanimet izraelite, të cilat janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare.