Britania forcon mbështetjen për Kievin, Burnham i premton Zelenskyt teknologji ushtarake
Kryeministri britanik Andy Burnham njoftoi se Mbretëria e Bashkuar do t’i ofrojë Ukrainës teknologjinë e re kundër bllokimit elektronik, e zhvilluar për të mbrojtur dronët nga sistemet ruse të zbulimit dhe ndërhyrjes.
Njoftimi u bë gjatë vizitës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Londër, i cili është lideri i parë i huaj që pritet nga Burnham që prej marrjes së detyrës. Të dy zhvilluan një takim në bazën detare të Portsmouth, ku takuan ushtarë britanikë dhe ukrainas të angazhuar në stërvitje për pastrimin e minave.
Burnham theksoi mbështetjen e plotë të Britanisë për Kievin, duke deklaruar se vendi i tij është “100% në anën e Ukrainës” dhe se do të respektojë të gjitha angazhimet e marra ndaj saj.
Sipas kryeministrit britanik, Ukraina do të marrë të drejtën për të prodhuar në shkallë të gjerë sistemin “Stone Cloak”, i cili synon të mbrojë dronët nga bllokimi elektronik dhe t’i ndihmojë ata të arrijnë objektivat e tyre.
Nga ana e tij, Zelensky falënderoi qeverinë britanike për mbështetjen dhe ftoi Burnham të vizitojë Ukrainën.