Britania e Madhe siguron një marrëveshje prej 10 miliardë funtesh për të furnizuar Norvegjinë me anije luftarake
Mbretëria e Bashkuar ka siguruar një marrëveshje prej 10 miliardë funtesh (rreth 11.6 miliardë euro) për të furnizuar marinën norvegjeze me të paktën pesë anije të reja luftarake.
Marrëveshja për të furnizuar fregata të Tipit 26 do të jetë “marrëveshja më e madhe e eksportit të anijeve luftarake nga ana e Mbretërisë së Bashkuar për nga vlera”, tha Ministria e Mbrojtjes (MoD), ndërsa Norvegjia tha se do të ishte “investimi i saj më i madh në aftësitë mbrojtëse” deri më sot.
Qeveria britanike theksoi se marrëveshja do të mbështeste 4,000 vende pune në Mbretërinë e Bashkuar “deri në vitet 2030”, duke përfshirë më shumë se 2,000 në kantieret detare të BAE Systems në Glasgow ku do të ndërtohen fregatat.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, vlerëson se marrëveshja do të “nxisë rritjen dhe do të mbrojë sigurinë kombëtare për njerëzit që punojnë”.
“Ky sukses është dëshmi e mijëra njerëzve në të gjithë vendin që jo vetëm po ofrojnë këto aftësi të gjeneratës së ardhshme për Forcat tona të Armatosura, por edhe sigurinë kombëtare për Mbretërinë e Bashkuar, partnerët tanë norvegjezë dhe NATO-n për vitet që vijnë”, shtoi ai.
Marrëveshja pritet gjithashtu të mbështesë më shumë se 400 biznese britanike, përfshirë 103 në Skoci, ka shtuar Ministria e Mbrojtjes.
Marrëveshja përfaqëson një fitore për qeverinë britanike dhe industrinë e mbrojtjes ndaj Francës, Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara – të cilat gjithashtu po konsideroheshin nga Norvegjia si shitës të mundshëm.
Anijet luftarake do të ndërtohen në kantierin e sistemeve BAE në zonën Govan të Glasgout, ku aktualisht po ndërtohen fregata për Marinën Mbretërore.
Në anën tjetër,kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre, i cili e informoi Sir Keir për vendimin për të zgjedhur Mbretërinë e Bashkuar në një telefonatë të shtunën në mbrëmje, tha se partneriteti “përfaqëson një forcim historik të bashkëpunimit mbrojtës midis dy vendeve tona”.