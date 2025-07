Britania e Madhe me mbështetje nga ekspertë për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të prokurorive publike në Maqedoni

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut Lupço Kocevski, së bashku me disa prokurorë publikë, dje zhvilluan takim pune me një ekip nga Programi për Përmirësimin e Demokracisë në Ballkanin Perëndimor dhe Ambasada Britanike në Shkup, të udhëhequr nga Nick Hawkins, udhëheqës i ekipit dhe ish-Prokuror i Kurorës së Mbretërisë së Bashkuar dhe eksperti Kallum Koks, avokat, gjyqtar dhe prokuror publik me përvojë të gjatë në Mbretërinë e Bashkuar.

Në takim u diskutuan mundësitë për mbështetje dhe ndihmë nga ekspertë britanikë për prokuroritë publike maqedonase përmes Programit për Përmirësimin e Demokracisë në Ballkanin Perëndimor, i cili zbatohet në pesë vende të Ballkanit Perëndimor: Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Serbia.

Programi përfshin 4 komponentë: forcimin e institucioneve gjyqësore, vendimmarrjen e pavarur të prokurorisë, transparencën e përmirësuar, qasjen publike dhe praktikat e përmirësuara të dënimit, si dhe qeverisjen dhe llogaridhënien e përmirësuar.

Prokurori Publik Kocevski i njohu ekspertët britanikë me situatën në Prokurorinë Publike, si dhe me fokusin e theksuar në forcimin e qendrave hetimore të prokurorisë dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Në takimin e punës, Kryetari i Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Islam Abazi, kryetari i prokurorisë themelore publike më të madhe në vend – PTHP Shkup, Gavril Bubevski dhe kryetari i Shoqatës së Prokurorëve Publikë, Prokurori Publik në PTHPRMV, Elvin Veli, diskutuan më hollësisht me ekspertët britanikë të gjitha aktivitetet kryesore në të cilat mund të përdoret ndihma e ekspertëve britanikë.

Përveç kësaj, si një hap themelor brenda projektit, u ra dakord për finalizimin e Metodologjisë për vlerësimin e kompleksitetit të rasteve. Programi do të përfshijë gjithashtu trajnime të strukturuara për prokurorët publikë mbi disa tema specifike. Në të njëjtën kohë, një pjesë e programit do të përfshijë mentorim të drejtpërdrejtë në raste komplekse me qëllim vëzhgimin e përvojës dhe praktikave më të mira nga Mbretëria e Bashkuar në zhvillimin dhe efikasitetin e procedurave prokuroriale.

