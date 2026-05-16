Britania e Madhe mbështet planin për të përshpejtuar dëbimin e emigrantëve të paligjshëm
Britania e Madhe dhe disa vende evropiane kanë nënshkruar një deklaratë të re, që synon të rrisë efektivitetin e dëbimit të emigrantëve të paligjshëm, duke bërë thirrje që gjykatat të rishikojnë mënyrën se si trajtojnë çështjet e migracionit.
Marrëveshja u prezantua gjatë një samiti në Moldova, dhe paralajmëron se demokracia evropiane mund të rrezikohet, nëse shtetet nuk arrijnë të reagojnë më shpejt ndaj trafikimit të njerëzve dhe presioneve moderne të migracionit.
Ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, Yvette Cooper, e cilësoi marrëveshjen si një “qasje me sens të përbashkët” dhe tha se synon të parandalojë abuzimin e sistemeve ligjore.
Deklarata nuk ndryshon ligjin ekzistues të të drejtave të njeriut, por përfaqëson një sinjal politik drejtuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, që të marrë më shumë parasysh interesin publik dhe sigurinë e shteteve në çështjet e migracionit.
Ajo është nënshkruar nga 46 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, dhe thekson se shtetet kanë të drejtën sovrane të përcaktojnë politikat e tyre të imigracionit dhe të dëbojnë shtetas të huaj kur e konsiderojnë në interes publik.
Megjithatë, kritikët paralajmërojnë se kjo deklaratë mund të dobësojë mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose të mos ketë ndikim real, pasi gjyqtarët mund ta shpërfillin atë në vendimet e tyre.