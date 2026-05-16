Britania e Madhe mbështet planin për të përshpejtuar dëbimin e emigrantëve të paligjshëm

Britania e Madhe mbështet planin për të përshpejtuar dëbimin e emigrantëve të paligjshëm

Britania e Madhe dhe disa vende evropiane kanë nënshkruar një deklaratë të re, që synon të rrisë efektivitetin e dëbimit të emigrantëve të paligjshëm, duke bërë thirrje që gjykatat të rishikojnë mënyrën se si trajtojnë çështjet e migracionit.

Marrëveshja u prezantua gjatë një samiti në Moldova, dhe paralajmëron se demokracia evropiane mund të rrezikohet, nëse shtetet nuk arrijnë të reagojnë më shpejt ndaj trafikimit të njerëzve dhe presioneve moderne të migracionit.

Ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, Yvette Cooper, e cilësoi marrëveshjen si një “qasje me sens të përbashkët” dhe tha se synon të parandalojë abuzimin e sistemeve ligjore.

Deklarata nuk ndryshon ligjin ekzistues të të drejtave të njeriut, por përfaqëson një sinjal politik drejtuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, që të marrë më shumë parasysh interesin publik dhe sigurinë e shteteve në çështjet e migracionit.

Ajo është nënshkruar nga 46 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, dhe thekson se shtetet kanë të drejtën sovrane të përcaktojnë politikat e tyre të imigracionit dhe të dëbojnë shtetas të huaj kur e konsiderojnë në interes publik.

Megjithatë, kritikët paralajmërojnë se kjo deklaratë mund të dobësojë mbrojtjen e të drejtave të njeriut ose të mos ketë ndikim real, pasi gjyqtarët mund ta shpërfillin atë në vendimet e tyre.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe

Paris, arrestohen 6 aktivistë pasi shpalosën flamurin palestinez në Kullën Eiffel

Paris, arrestohen 6 aktivistë pasi shpalosën flamurin palestinez në Kullën Eiffel

Dimitrieska-Koçoska: Ulja e akcizës për karburantet do të vlejë deri më 1 qershor

Dimitrieska-Koçoska: Ulja e akcizës për karburantet do të vlejë deri më 1 qershor

Senegal, të sëmurët dhe të moshuarit gjejnë rigjenerim përmes aerobikës në ujë

Senegal, të sëmurët dhe të moshuarit gjejnë rigjenerim përmes aerobikës në ujë

Ministri i Jashtëm turk takohet me zyrtarin iranian të sigurisë në Stamboll

Ministri i Jashtëm turk takohet me zyrtarin iranian të sigurisë në Stamboll

MPB: 17 shoferë privohen nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm automjetit

MPB: 17 shoferë privohen nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm automjetit