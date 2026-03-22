Britania e Madhe hedh poshtë pretendimin e Izraelit: Nuk ka prova se Irani mund të godasë Londrën
Një ministër britanik hodhi poshtë pretendimet izraelite se Irani mund të shënjestrojë Londrën, duke thënë se nuk ka “asnjë vlerësim që ta mbështesë” këtë sugjerim.
“Nuk ka vlerësim specifik që Teherani po synon Mbretërinë e Bashkuar ose që madje mund ta synonte nëse do të donte”, tha Sekretari i Strehimit, Steve Reed.
Kjo deklaratë vjen pas pretendimeve të ushtrisë izraelite se Irani ka armë që mund të arrijnë deri në 4.000 kilometra.
I pyetur përsëri për komentet e IDF-së, ai deklaroi se edhe nëse Irani do të ishte në gjendje të niste sulme në një distancë të tillë, forcat e armatosura britanike do të ishin në gjendje të mbronin vendin.
Së fundmi Irani ka shënjestruar bazën e përbashkët ushtarake SHBA-Britani në Ishujt Chagos në Oqeanin Indian, që ndodhet rreth 3.800 kilometra larg Iranit.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë Liderin Suprem Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa duke synuar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë “asete ushtarake amerikane”.