Britania do të përdorë inteligjencën artificiale për të identifikuar migrantët e rritur që pretendojnë se janë fëmijë
Mbretëria e Bashkuar do të përdorë inteligjencë artificiale për të vlerësuar moshën e azilkërkuesve duke filluar nga viti i ardhshëm, në një përpjekje për të identifikuar të rriturit që paraqiten si fëmijë në kufi, por kjo nismë ka shkaktuar kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe punonjësit social, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Brendshme, teknologjia e vlerësimit të moshës me anë të fytyrës do të analizojë fotografitë e marra gjatë procesit të regjistrimit për të ndihmuar oficerët të vlerësojnë nëse migrantët që pretendojnë se janë nën 18 vjeç janë në të vërtetë të rritur.
Sistemi, i zhvilluar në kuadër të një kontrate prej 322,000 £ (432.000 dollarë) të dhënë kompanisë IT Akhter Computers, do të testohet më tej përpara se të vihet në përdorim në mes të vitit 2027.
Qeveria thotë se provat fillestare tregojnë “performancë dhe saktësi premtuese” dhe argumenton se mjeti do të ndihmojë në parandalimin e abuzimeve me sistemin e azilit. Ministri për Sigurinë Kufitare dhe Azilin, Alex Norris, tha se migrantët e rritur që bëjnë deklarata të rreme për moshën kanë “keqpërdorur sistemin dhe kanë larguar mbështetje jetike nga fëmijët në rrezik”.
Sistemi pritet të testohet në raste reale në qendrën e përpunimit Western Jet Foil në Dover vitin e ardhshëm, ku zyrtarët tashmë kryejnë kontrolle moshe përmes dokumenteve, pamjes dhe intervistave.
Por plani ka ngjallur shqetësime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe organet profesionale. Human Rights Ëatch paralajmëroi se qasja nuk është e provuar dhe rrezikon të dobësojë mbrojtjen për fëmijët e cenueshëm.
Lëvizja vjen paralelisht me gjetjet e një raporti inspektimi qeveritar që kërkon trajnim më të mirë, shkëmbim më të fortë të të dhënave dhe bashkëpunim më të madh me palët e jashtme në sistemin e vlerësimit të moshës të Ministrisë së Brendshme.
Raporti gjithashtu paralajmëroi se proceset aktuale mund të çojnë si në trajtimin e të rriturve si fëmijë, ashtu edhe në klasifikimin e gabuar të fëmijëve si të rritur, duke krijuar rreziqe “të konsiderueshme” për sigurinë.