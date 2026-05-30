Britania do të përdorë Al për të vlerësuar moshën e azilkërkuesve

Mbretëria e Bashkuar do të përdorë Al për të vlerësuar moshën e azilkërkuesve duke filluar nga viti i ardhshëm, në një përpjekje për të identifikuar të rriturit që paraqiten si fëmijë në kufi, por kjo nismë ka shkaktuar kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe punonjësit social.

Sipas Ministrisë së Brendshme, teknologjia e vlerësimit të moshës me anë të fytyrës do të analizojë fotografitë e marra gjatë procesit të regjistrimit për të ndihmuar oficerët të vlerësojnë nëse migrantët që pretendojnë se janë nën 18 vjeç janë në të vërtetë të rritur.

Sistemi, i zhvilluar në kuadër të një kontrate prej 432.000 dollarë të dhënë kompanisë IT Akhter Computers, do të testohet më tej përpara se të vihet në përdorim në mes të vitit 2027.

Qeveria thotë se provat fillestare tregojnë “performancë dhe saktësi premtuese” dhe argumenton se mjeti do të ndihmojë në parandalimin e abuzimeve me sistemin e azilit.

Sistemi pritet të testohet në raste reale në qendrën e përpunimit Western Jet Foil në Dover vitin e ardhshëm, ku zyrtarët tashmë kryejnë kontrolle moshe përmes dokumenteve, pamjes dhe intervistave. /AA/

