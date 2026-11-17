Britania do ta furnizojë Ukrainën me më shumë se 1.000 raketa të mbrojtjes ajrore dhe lëshues gjatë dimrit
Mbretëria e Bashkuar do ta furnizojë Ukrainën me më shumë se 1.000 raketa të mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër veprimi dhe lëshues raketash, si dhe me mbi dhjetë radarë të mbrojtjes ajrore, në kuadër të një pakete ndihme prej 240 milionë paundësh për të forcuar mbrojtjen e vendit ndaj sulmeve ruse gjatë këtij dimri, thuhet në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Sekretari britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting, njoftoi të hënën për ndihmën, gjatë bashkëkryesimit të takimit të 37-të të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, së bashku me ministrin gjerman të Mbrojtjes, Boris Pistorius, në selinë e NATO-s në Bruksel.
Paketa është pjesë e 500 milionë paundëve në ndihmë shtesë për Ukrainën, të njoftuar në buxhetin e Mbretërisë së Bashkuar, me qëllim adresimin e nevojave urgjente në sistemet e mbrojtjes ajrore të Ukrainës.
Sistemet e raketave me rreze të shkurtër veprimi kanë dëshmuar efektivitet kundër dronëve Shahed me motor reaktiv, të projektuar nga Irani, të cilët Rusia i përdor për të goditur qytetet dhe infrastrukturën ukrainase, thuhet në deklaratë.
Dërgesat pritet të nisin në mesin e dhjetorit, duke iu shtuar 400 raketave tokë-ajër që Mbretëria e Bashkuar tashmë ka furnizuar përpara dimrit.
Radarët shtesë, të siguruar nga Mbretëria e Bashkuar dhe Evropa, do t’i ndihmojnë forcave ukrainase të identifikojnë sulmet e pritshme, thuhet në deklaratë.
“Në Ukrainë, presidenti Putin e përdor dimrin si armë. Prandaj, duhet të vazhdojmë ta shndërrojmë përkushtimin tonë të palëkundur ndaj Ukrainës në kapacitete që do të ndihmojnë në mbrojtjen nga sulmet barbare ruse”, tha Streeting.
Mbretëria e Bashkuar tha se kjo ndihmë vjen pas kërkesave të drejtpërdrejta të udhëheqësve ukrainas dhe i shtohet angazhimit më të gjerë prej 10 miliardë paundësh për këtë vend.