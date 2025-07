Britania dhe Jordania koordinojnë hedhjen ajrore të ndihmave në Gaza, shtohen thirrjet për njohjen e shtetit palestinez

Britania po bashkëpunon me Jordaninë për të dërguar ndihma emergjente në Gaza përmes ajrit, ndërsa kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, përballet me një presion gjithnjë e më të madh për të njohur zyrtarisht shtetin palestinez, transmeton Anadolu.

Sipas raportimeve të BBC-së, një ekip britanik për planifikim dhe logjistikë ushtarake është vendosur për të ndihmuar Jordaninë në realizimin e hedhjeve ajrore të ndihmave në enklavën e rrethuar.

Kjo lëvizje pason vendimin e Izraelit për të lejuar vendet e huaja të kryejnë hedhje ajrore ndihmash, si përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje për vitin e dytë të gjenocidit në Gaza.

“Lajmi se Izraeli do të lejojë vendet të hedhin ndihma nga ajri në Gaza ka ardhur shumë vonë, por ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të futur ndihmat përmes kësaj rruge”, tha Starmer për gazetën The Mirror.

Starmer gjithashtu theksoi se Britania po “përshpejton urgjentisht përpjekjet” për të evakuuar fëmijët në Gaza që kanë nevojë për trajtim mjekësor kritik drejt Britanisë.

Ky njoftim vjen mes thirrjeve në rritje për që Londra të njohë Shtetin e Palestinës, pasi dje presidenti francez, Emmanuel Macron, tha se Franca do ta bëjë këtë brenda muajve të ardhshëm.

Një letër e nënshkruar nga 220 ligjvënës nga nëntë parti politike, më shumë se gjysma prej tyre nga Partia Laburiste e kryeministrit Starmer, i bëri thirrje qeverisë që ta njohë zyrtarisht Palestinën.

Nxitja ndërkombëtare për njohje ka fituar vrull gjatë vitit të kaluar. Derisa 81 shtete e njohën Palestinën në vitin 1988, shumë të tjera janë bashkuar në dekadat në vijim. Afrika e Jugut e bëri këtë në vitin 1995, Brazili në vitin 2010, Kili në vitin 2011 dhe Tajlanda në vitin 2012.

Spanja dhe Irlanda shpallën njohjen në vitin 2024, Meksika ndoqi këtë në vitin 2025 dhe Franca pritet të bashkohet së shpejti.

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë në Gaza të paktën 59.700 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, ka shembur sistemin shëndetësor dhe ka çuar në mungesa të mëdha ushqimore.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

