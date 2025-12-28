Britania dhe Gjermania nënshkruajnë marrëveshjen prej 70 milionë dollarësh për sisteme artilerie mobile
Britania dhe Gjermania nënshkruajnë një marrëveshje prej 70 milionë dollarësh për sisteme artilerie mobile
Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë nënshkruar një kontratë të përbashkët prokurimi me vlerë 72 milionë dollarë për të blerë sisteme moderne artilerie për automjete të blinduara që mund të qëllojnë edhe gjatë lëvizjes dhe të godasin objektiva më shumë se 70 kilometra larg, treguan raportet e medias të dielën.
Sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, kontrata fillimisht do t’i ofrojë Ushtrisë Britanike një demonstrues të sistemit RCH 155. Përveç kësaj, dy njësi janë planifikuar për në Gjermani, ku ato do të vendosen për qëllime testimi.
Sistemi do të prodhohet nga kompania franko-gjermane e mbrojtjes KNDS, së bashku me Rheinmetall. Sipas ministrisë, RCH 155 mund të qëllojë deri në tetë fishekë në minutë, mund të operohet nga një ekuipazh prej dy ushtarësh dhe mund të mbulojë një rreze deri në 700 kilometra pa u furnizuar me karburant.
Berlini dhe Londra kishin rënë dakord për një projekt të përbashkët armatimi në muajin maj, kur të dy vendet ranë dakord të vazhdonin me zhvillimin e një arme precize me rreze të gjatë veprimi.
Përveç projektit afatgjatë, të dy vendet ranë dakord edhe për një bashkëpunim më intensiv në fushën e gjuetisë së nëndetëseve. Baza për këtë është e ashtuquajtura Marrëveshja e Trinity House, një marrëveshje dypalëshe mbi bashkëpunimin ushtarak.
Në një takim me homologun e tij britanik, John Healey, në Berlin, Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius e përshkroi projektin si një përgjigje ndaj situatës së ndryshuar të sigurisë.
Nga ana e tij, Healey theksoi se partneriteti në politikën e sigurisë midis dy vendeve ishte më i ngushtë se kurrë. Bashkëpunimi jo vetëm që forcon aftësitë mbrojtëse, por gjithashtu mund të ofrojë shtysë ekonomike, të stimulojë investimet dhe të krijojë vende pune në të dy vendet, tha ai.