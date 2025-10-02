Britani, 2 të vdekur dhe 3 të plagosur në sulmin jashtë sinagogës në Mançester
Dy persona janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në sulmin jashtë sinagogës Kongregacioni Hebraik Heaton Park në Mançester dhe një burrë që besohet se është sulmuesi është qëlluar nga policia, transmeton Anadolu.
Policia e Mançesterit tha se oficerët u thirrën rreth orës 9:31 të mëngjesit me kohën lokale pas raportimeve për një makinë që po drejtohej drejt këmbësorëve jashtë sinagogës në Crumpsall dhe një burrë që u godit me thikë.
Oficerët e armëve të zjarrit u vendosën në vend dhe një burrë që besohet se ishte i dyshuari u qëllua nga oficerët. Paramedikët mbërritën në orën 9:41 të mëngjesit dhe trajtuan katër persona që pësuan një lëndime të lidhura me thikë dhe automjete.
Policia tha se mund të konfirmojë se dy persona kanë vdekur dhe “tre anëtarë të tjerë të publikut mbeten në gjendje të rëndë”.
“Një numër i madh njerëzish që po kryeshin rituale në sinagogë në kohën e incidentit, u mbajtën brenda teksa zona e menjëhershme u bë e sigurt, por që atëherë janë evakuuar”, tha policia.
Policia shpalli një “incident të madh” dhe aktivizoi operacionin “Plato”, protokollin e përdorur kur oficerët dyshojnë për një skenar terrorist.
Një zëdhënës i Policisë së Mançesterit të Madh tha se mbeten në kontakt të drejtpërdrejtë me të gjitha sinagogat në të gjithë Mançesterin e Madh për “të ofruar siguri dhe kjo do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.
Kryebashkiaku i Mançesterit të Madh, Andy Burnham tha për “BBC Radio Manchester” se rreziku i menjëhershëm duket se ka kaluar dhe se ishte “një incident serioz”. Ai shtoi se një nga të plagosurit mund të ketë qenë roje sigurie.
Kryeministri britanik Keir Starmer, i cili ndodhet në Kopenhagë për takimin e Komunitetit Politik Evropian, po e shkurton udhëtimin e tij dhe po kthehet në vend për të kryesuar një takim urgjent të kabinetit.
“Jam i tmerruar nga sulmi në një sinagogë në Crumpsall. Fakti që kjo ka ndodhur në Yom Kippur, ditën më të shenjtë në kalendarin hebraik, e bën atë edhe më të tmerrshme. Mendimet e mia janë me të dashurit e të gjithë atyre që janë prekur dhe falënderimet e mia shkojnë për shërbimet e emergjencës dhe të gjithë ata që kanë ndërhyrë”, tha ai.
Hetuesit nga njësitë e antiterrorizmit dhe MI5 janë bashkuar me hetimin dhe autoritetet i kanë kërkuar publikut të qëndrojë larg zonës dhe të lejojë që shërbimet e emergjencës të punojnë.