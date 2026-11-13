Brenda një muaji janë sekuestruar 734 metra kub dru në Maqedoni, janë regjistruar 147 raportime
Në aksionet e intensifikuara të Policisë Pyjore, të kryera gjatë tetorit, kundër prerjes së paligjshme të drurëve, transportit dhe tregtisë së drurit me origjinë të paligjshme, u sekuestruan 734 metra kub dru dhe u ngritën 147 kallëzime për kundërvajtje dhe penale, njoftojnë nga Ministria e Bujqësisë.
Pjesa më e madhe e sasisë së sekuestruar përbëhet nga lisi dhe ahu, përkatësisht u sekuestruan 288 metra kub lisi dhe 274 metra kub ahu. Pjesa tjetër e drurit të sekuestruar përfshin 51 metra kub dru të përzier dhe 121 metra kub dru teknik (trunj).
Në kuadër të aksioneve kundër hajdutëve të drurit, Policia Pyjore sekuestroi përkohësisht 11 automjete mallrash dhe 15 automjete pasagjerësh, tetë traktorë, 13 rimorkio dhe 18 sharrë elektrike. Përveç kësaj, janë paraqitur 122 kallëzime për kundërvajtje në gjykatat kompetente dhe 25 kallëzime penale në Prokurorinë Themelore Publike.
“Individët fitojnë para nga vjedhja e drurit, ndërsa të gjithë qytetarët vuajnë dëmin. Prandaj, vazhdojmë me kontrolle të intensifikuara dhe do të veprojmë me vendosmëri kundër çdo aktiviteti të paligjshëm që shkatërron pyjet. Do të kërkojmë përgjegjësi si nga ata që presin ilegalisht ashtu edhe nga ata që e rishesin drurin. Pyjet janë një thesar i përbashkët dhe është detyrimi ynë t’i mbrojmë ato”, tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Borçe Serafimovski.