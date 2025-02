Brenda muajit automjetet zyrtare do të pajisen me targa speciale

Kryeministri Hristijan Mickoski në një konferencë me gazetarë njoftoi se brenda një muaji do të fillojnë të vendosen në automjete targat e reja.

Gjithashtu, do të vendosen linja telefonike ku qytetarët mund të denoncojnë parregullsitë apo keqpërdorimet në lidhje me këto automjete dhe autoritetet kompetente do të veprojnë në përputhje me rrethanat.

Paraprakisht këtë iniciativë e kishte paralajmëruar drejtori i Shërbimit për Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkët (SOJR), Ivica Tomovski, i cili theksoi se kjo masë ka për qëllim përmirësimin e transparencës dhe kontrollit mbi përdorimin e automjeteve zyrtare.

“Do të vendosim targa të veçanta dhe regjistri i këtyre automjeteve do të vazhdojë të përditësohet gjatë gjithë vitit. Rregullorja tashmë është miratuar dhe tani presim nënshkrimin nga MPB. Këto targa të reja do të aplikohen për rreth 6.500 automjete në mbarë Maqedoninë”, vuri në dukje në atë kohë Tomovski.

