Brazilianët kanë një “Neymar të ri”: Emri i tij është Rayan, është 19 vjeç dhe kushton 80 milionë euro
Çdo vit, brazilianët shfaqin një fëmijë të mrekullueshëm në ekipet më të mira të botës dhe futbollisti i fundit që vendi i Amerikës së Jugut beson se do të bëhet një superyll është 19-vjeçari Rayan.
Emri i tij i plotë është Rayan Vitor Simplicio Rocha, ai është sulmues i Vasco da Gama dhe pritet të përfundojë një transferim në shumën prej 80 milionë eurosh, që është shuma e klauzolës së lirimit në kontratë që është e vlefshme deri në verën e vitit 2028.
Talenti i tij u njoh dy vjet më parë nga Zenit St Petersbourg, i cili dërgoi një ofertë prej 30 milionë eurosh, por Vasco e refuzoi atë kategorikisht.
Deri më tani, transferimi më i shtrenjtë i Vascos ishte ai i Paulinhos te Bayer Leverkusen për 18.5 milionë euro.
“Neymar i ri” shkëlqeu në fund të sezonit, ku pothuajse i vetëm i solli Vascos trofeun e Kupës me pesë gola, ndërsa në kampionatin brazilian shënoi 14 gola, duke u bërë golashënuesi i katërt më i mirë në ligë.Duke pasur parasysh çmimin e lartë që Vasco po kërkon për të, është e qartë se vetëm klubet më të mëdha mund ta blejnë atë, kështu që do të jetë interesante të shohim se ku do ta shohim në Evropë së shpejti.