Brazili siguron fitoren në minutën e fundit ndaj Japonisë për t’u kualifikuar në një të tetën e finales
Brazili siguroi fitore të vonshme me rezultatin 2-1 ndaj Japonisë për të kaluar në një të tetën e finales në Kupën e Botës FIFA 2026, në Stadiumin e Houstonit në SHBA, raporton Anadolu.
Japonia e vështirësoi lojën për Brazilin gjatë gjithë pjesës së parë me një skemë mbrojtëse të disiplinuar 5-4-1, duke lënë shumë pak hapësira për brazilianët, veçanërisht në krahë. Brazili dominoi zotërimin e topit, por pati vështirësi ta qarkullonte me shpejtësi të mjaftueshme për të thyer mbrojtjen japoneze.
Goli i parë erdhi në minutën e 29-të, kur Kaishu Sano ndërpreu një pasim të gabuar të Danilos, përparoi dhe goditi ulët nga jashtë zonës duke mposhtur portierin Alisson. Ishte goli i parë ndërkombëtar i Sanos që i dha Japonisë një epërsi të merituar.
Japonia, ende në kërkim të fitores së saj të parë ndonjëherë në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës, shkoi në pushim vetëm 45 minuta larg historisë. Skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti u përball me një sfidë të madhe pas realizimit vendimtar të Sanos në një pjesë të parë shumë konkurruese.
Brazili u rikthye në pjesën e dytë me shumë më tepër intensitet, duke kërcënuar vazhdimisht nga krahët dhe duke dërguar topa të rrezikshëm në zonë. Presioni u shpërblye në minutën e 56-të, kur Casemiro u ngrit në shtyllën e dytë dhe me kokë dërgoi në rrjetë krosimin e Gabriel Magalhaes, duke mposhtur Zion Suzuki dhe duke barazuar rezultatin për gëzimin e tifozëve brazilianë në Houston.
Kur ndeshja po shkonte drejt kohës shtesë, Brazili dha goditjen vendimtare në fund. Në minutën 90+5, Bruno Guimaraes depërtoi drejt zonës dhe dha një pasim të saktë për Gabriel Martinelli, i cili e dërgoi topin në rrjetë pavarësisht se portieri Suzuki e preku me dorë.
Ky gol i vonshëm i dha fund ëndrrës së Japonisë dhe e dërgoi Brazilin në fazën tjetër.
Ndërsa Japonia largohet nga turneu, Brazili do të përballet me Norvegjinë ose Bregun e Fildishtë në një të tetën e finales.